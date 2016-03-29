Die Schrift speichert alle Symbole, die im Fenster Market Watch verfügbar sind in einer csv Datei ("MT4\experts\files\SymbolList(ServerName).csv").

Nach den Symbolen wird durch ein (ich bin geneigt zu sagen) stupides der Reihe der Buchstaben nach durchsucht. D. h. wir nehmen das AAAAAA Symbol und überprüfen, ob es im Market Watch verfügbar ist. Danach kommt AAAAAB, und so weiter. Die Methode ist sehr langsam, aber ich fand nichts besseres.

Externe Variablen:

- Min_CharsInSymbolName - Die Minimallänge der Symbolnamen (möglich von 1 bis 10);

- Max_CharsInSymbolName - Die Maximallänge der Symbolnamen (von 1 bis 10);

- Use_Reshetka - Das "#"-Symbol während der Suche berücksichtigen (oder nicht) (true/false);

- Use_Podcherkivanie - Des "_"-Symbol berücksichtigen;

- Use_09 - Zahlen berücksichtigen (0-9);

- Use_AZ - Großbuchstaben (A-Z) verwenden;

- Use_az - Kleinbuchstaben verwenden (a-z).

Die Arbeitsgeschwindigkeit hängt ab von Max_CharsInSymbolName (je größere der Wert, desto langsamer) und von den Variablen " Use_ ", die auf <true> gesetzt wurden. Auf meinem P4 2.4 GHz, alle Symbole mit sechs Großbuchstaben (wie EURUSD) wurden in 18 Minuten gefunden. Kommen die Zeichen "#" and "_" hinzu, dann dauert die Suche 28 Minuten. Werden auch noch Zahlen verwendet, warte ich 3 Stunden. Beziehungsweise, wenn Sie Max_CharsInSymbolName = 7 wählen (ich habe noch nie längere Symbole gesehen), sehen Sie Ergebnisse erst nach 111 Stunden .

Die Anzahl der Symbole im Market Watch spielt keine Rolle.

Für eine maximale Effizienz wählen Sie "Show all", und setzen Max_CharsInSymbolName = 6 , alle" Use_ " - Variablen außer Use_az auf <true> und warten Sie eine Nacht.

Und am Morgen sehen Sie so etwas wie dies: