Das Skript exportiert die Symbols jeder *.set Datei im "MetaTrader 4 \experts\files\" Verzeichnis in die csv Datei ("MetaTrader 4 \experts\files\SymbolList(ServerName).csv"). Der Name der *.set Datei wird durch die externe Variable SetFile_name bestimmt (ohne die Extension des Namens).

Die *.set Datei selbst erhält man über den Befehl "Sets -> Save as" ("Market Watch" window) des Kontextmenüs. Dann müssen Sie das File vom Verzeichnis "MetaTrader 4\symbolsets\" nach "MetaTrader 4 \experts\files\" kopieren.

Ein Beispiel des Ergebnisses: