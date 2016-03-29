und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Das Skript exportiert die Symbols jeder *.set Datei im "MetaTrader 4 \experts\files\" Verzeichnis in die csv Datei ("MetaTrader 4 \experts\files\SymbolList(ServerName).csv"). Der Name der *.set Datei wird durch die externe Variable SetFile_name bestimmt (ohne die Extension des Namens).
Die *.set Datei selbst erhält man über den Befehl "Sets -> Save as" ("Market Watch" window) des Kontextmenüs. Dann müssen Sie das File vom Verzeichnis "MetaTrader 4\symbolsets\" nach "MetaTrader 4 \experts\files\" kopieren.
Ein Beispiel des Ergebnisses:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8316
