このスクリプトは、MetaTrader 4\experts\files\ディレクトリにあるあらゆる”.set”のファイルからシンボル一覧を出力し、csvファイルに書きこみます（"MetaTrader 4\experts\files\SymbolList(ServerName).csv"）。”.set”のファイルの名前を外部変数SetFile_nameにより指定できます。
setファイル自身を「マーケット」メニューの「セット」コマンドを選び、「別名で保存」をクリックします。その後、ファイルを"MetaTrader 4\symbolsets\"へ"MetaTrader 4\experts\files\"移動します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8316
