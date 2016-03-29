请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
脚本从位于 "MetaTrader 4 \experts\files\" 文件夹内的任何 *.set 文件里导出品种名称至 csv 文件 ("MetaTrader 4 \experts\files\SymbolList(ServerName).csv")。*.set 文件的名称可使用外部变量 SetFile_name 来指定 (您不可指定扩展名)。
*.set 文件自身可以使用关联菜单 "设置 -> 保存为" ("市场观察" 窗口) 获得。之后您应将文件从 "MetaTrader 4\symbolsets\" 目录移至 "MetaTrader 4 \experts\files\" 目录。
结果样品:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8316
SymbolList
脚本将市场观察窗口里的所有可用品种抽取到一个 csv 文件。Fractal_Level_Xrus
这是应一位交易者请求编写的, 它在最后的向上/向下分形位置绘制水平线。