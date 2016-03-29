代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

SymbolList fromSet - MetaTrader 4脚本

Andrey Khatimlianskii | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2005
等级:
(9)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

脚本从位于 "MetaTrader 4 \experts\files\" 文件夹内的任何 *.set 文件里导出品种名称至 csv 文件 ("MetaTrader 4 \experts\files\SymbolList(ServerName).csv")。*.set 文件的名称可使用外部变量 SetFile_name 来指定 (您不可指定扩展名)。



*.set 文件自身可以使用关联菜单 "设置 -> 保存为" ("市场观察" 窗口) 获得。之后您应将文件从 "MetaTrader 4\symbolsets\" 目录移至 "MetaTrader 4 \experts\files\" 目录。



结果样品:




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8316

х1 х1

一款简单的无指标系统, 基于按照递减交易量加仓, 直至必要的盈利级别。

无限制文件操作 无限制文件操作

文件操作函数使用了系统kernel32.dll 程序库。这是我们在 EA 里导入的程序库。代码附上。

SymbolList SymbolList

脚本将市场观察窗口里的所有可用品种抽取到一个 csv 文件。

Fractal_Level_Xrus Fractal_Level_Xrus

这是应一位交易者请求编写的, 它在最后的向上/向下分形位置绘制水平线。