CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

SymbolList fromSet - script para MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
883
Avaliação:
(9)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O script esvazia os símbolos a partir de qualquer arquivo *.set, localizado no diretório ("MetaTrader 4\experts\files\"), para o arquivo csv ("MetaTrader 4\experts\files\SymbolList(ServerName).csv"). O nome do arquivo *.set pode ser indicado usando a variável externa SetFile_name (não é preciso de indicar a extensão no nome).

O arquivo *.set pode ser obtido usando o atalho do menu de contexto "Salvar conjunto de símbolos" (Janela "Observação do mercado"). Depois disso, é preciso transferir esse arquivo a partir do diretório "MetaTrader 4\symbolsets\" para o diretório "MetaTrader 4\experts\files\".

Exemplo do resultado:


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8316

х1 х1

Um simples sistema sem-indicador que se baseia na adição de posições com diminuição do lote, até atingir o nível de lucro necessário.

Operações de arquivo sem restrições Operações de arquivo sem restrições

Assim, as funções de operações de arquivos usam-se na biblioteca de sistema kernel32.dll e importamo-la para o conselheiro. O código é dado abaixo.

SymbolList SymbolList

O script esvazia todos os símbolos presentes na observação do mercado para o arquivo csv.

Fractal_Level_Xrust Fractal_Level_Xrust

Escrito a pedido de um trader. Ele constrói linhas horizontais sobre o último fractal, para acima e para baixo