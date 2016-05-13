Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SymbolList fromSet - script para MetaTrader 4
O script esvazia os símbolos a partir de qualquer arquivo *.set, localizado no diretório ("MetaTrader 4\experts\files\"), para o arquivo csv ("MetaTrader 4\experts\files\SymbolList(ServerName).csv"). O nome do arquivo *.set pode ser indicado usando a variável externa SetFile_name (não é preciso de indicar a extensão no nome).
O arquivo *.set pode ser obtido usando o atalho do menu de contexto "Salvar conjunto de símbolos" (Janela "Observação do mercado"). Depois disso, é preciso transferir esse arquivo a partir do diretório "MetaTrader 4\symbolsets\" para o diretório "MetaTrader 4\experts\files\".
Exemplo do resultado:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8316
