CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

SymbolList fromSet - скрипт для MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4438
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт выгружает символы из любого *.set-файла, находящегося в директории ("MetaTrader 4\experts\files\"), в csv-файл ("MetaTrader 4\experts\files\SymbolList(ServerName).csv"). Имя *.set-файла можно указать с помощью внешней переменной SetFile_name (расширение в имени указывать не надо).

Сам *.set-файл можно получить с помощью команды контекстного меню "Сохранить набор символов" (окно "Обзор рынка"). После этого файл необходимо перенести из директории "MetaTrader 4\symbolsets\" в директорию "MetaTrader 4\experts\files\".

Пример результата:


ExTrendv2 ExTrendv2

Индикатор ExTrendv2 - это новая версия индикатора ExTrend, рисующего фрактальные каналы.

ExFractals ExFractals

Cоветник ExFractals основанный на пробое фрактальных линий.

ExMass-v2 ExMass-v2

Индикатор ExMass-v2 - это новая версия индикатора ExMass, который определяет максимум и минимум цен на определенном промежутке.

ExVol-v2 ExVol-v2

Индикатор ExVol-v2 - это новая версия индикатора ExVol, который считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке.