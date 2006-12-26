Смотри, как бесплатно скачать роботов
SymbolList fromSet - скрипт для MetaTrader 4
Скрипт выгружает символы из любого *.set-файла, находящегося в директории ("MetaTrader 4\experts\files\"), в csv-файл ("MetaTrader 4\experts\files\SymbolList(ServerName).csv"). Имя *.set-файла можно указать с помощью внешней переменной SetFile_name (расширение в имени указывать не надо).
Сам *.set-файл можно получить с помощью команды контекстного меню "Сохранить набор символов" (окно "Обзор рынка"). После этого файл необходимо перенести из директории "MetaTrader 4\symbolsets\" в директорию "MetaTrader 4\experts\files\".
