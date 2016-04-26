Pon "Me gusta" y sigue las noticias
moving average position system - Asesor Experto para MetaTrader 4
Indicadores que se utilizan:
Media móvil SMA, WMA o EMA.
Algoritmo de la estrategia comercial
Pues bien, para el trabajo con la estrategia vamos a necesitar sólo el indicador Moving Average con el uso del suavizado SMA, WMA o EMA. Para la investigación, vamos a usar el gráfico H4 para el par de divisas EURUSD.
Buscar la señal de compra:
1. En el gráfico, el precio debe cruzar la media móvil de abajo arriba;
2. La posición de compra se cierra cuando el precio cruza la media móvil de arriba abajo.
Buscar la señal de venta:
1. En el gráfico, el precio debe cruzar la media móvil de arriba abajo;
2. La posición de venta se cierra cuando el precio cruza la media móvil de abajo arriba.
Gestión de capital
Si la pérdida total por las operaciones ha sido de 100 puntos, el volumen de la siguiente operación se dobla. Si el resultado por las operaciones con el volumen aumentado vuelve a ser de 100 puntos, el volumen de las siguientes posiciones vuelve a doblarse. Y así consecutivamente hasta que las operaciones con el lote aumentado no den 50 puntos del beneficio. Después de eso, el trading se realiza con el volumen inicial.
Pueden encontrar los resultados de la investigación en el número 25 de la revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=69
La última versión del EA:
http://forum.fortrader.ru/index.php?topic=25.0
