Dieser EA arbeitet in folgender Weise:

1) Zwei Positionen Kauf und Verkauf mit jeweils 0.1 Lots werden gleichzeitig mit vorgegebenen T/P eröffnet - order_profit;

2) Wird eine Position geschlossen werden wieder zwei Positionen Kauf und Verkauf platziert mit einer verminderten Lotzahl und so weiter;

3) Erreicht der Gesamtgewinn den Wert von my_profit werden alle Positionen geschlossen und alles beginnt von neuem.

Sollte es dazu kommen, dass die Lotzahl 0 wird, ist die nächste Lotgröße beginnt wieder bei 0.1, und so weiter.





Testergebnisse.