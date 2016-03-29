Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Dieser EA arbeitet in folgender Weise:
1) Zwei Positionen Kauf und Verkauf mit jeweils 0.1 Lots werden gleichzeitig mit vorgegebenen T/P eröffnet - order_profit;
2) Wird eine Position geschlossen werden wieder zwei Positionen Kauf und Verkauf platziert mit einer verminderten Lotzahl und so weiter;
3) Erreicht der Gesamtgewinn den Wert von my_profit werden alle Positionen geschlossen und alles beginnt von neuem.
Sollte es dazu kommen, dass die Lotzahl 0 wird, ist die nächste Lotgröße beginnt wieder bei 0.1, und so weiter.
Testergebnisse.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8315
