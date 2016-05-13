CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

х1 - expert para MetaTrader 4

ЕВГЕНИЙ | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
695
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este conselheiro funciona da seguinte maneira:
1) duas posições buy e sell abrem-se simultaneamente com um lote inicial de 0,1 e um nível estabelecido de t/p - order_profit;
2) ao fechar uma posição coloca-se novamente buy e sell, mas com um lote reduzido, etc.;
3) ao atingir um lucro geral igual ao my_profit, todas as posições fecham-se e tudo começa desde o início.
Se o lote se tornar igual a 0, o seguinte lote começará novamente a partir de 0,1, e assim por diante.


Resultados do teste.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8315

Operações de arquivo sem restrições Operações de arquivo sem restrições

Assim, as funções de operações de arquivos usam-se na biblioteca de sistema kernel32.dll e importamo-la para o conselheiro. O código é dado abaixo.

moving average position system moving average position system

Nesta edição, examinaremos um sistema de negociação chamado Moving Average Position System, desenvolvido por Andrey, leitor do nosso fórum. A estratégia utiliza apenas um indicador e um sistema combinado de gerenciamento de capital.

SymbolList fromSet SymbolList fromSet

O script extrai a lista de símbolos a partir do arquivo *.set e salva-os no arquivo csv.

SymbolList SymbolList

O script esvazia todos os símbolos presentes na observação do mercado para o arquivo csv.