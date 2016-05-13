Este conselheiro funciona da seguinte maneira:

1) duas posições buy e sell abrem-se simultaneamente com um lote inicial de 0,1 e um nível estabelecido de t/p - order_profit;

2) ao fechar uma posição coloca-se novamente buy e sell, mas com um lote reduzido, etc.;

3) ao atingir um lucro geral igual ao my_profit, todas as posições fecham-se e tudo começa desde o início.

Se o lote se tornar igual a 0, o seguinte lote começará novamente a partir de 0,1, e assim por diante.



Resultados do teste.