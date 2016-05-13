Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
х1 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 695
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este conselheiro funciona da seguinte maneira:
1) duas posições buy e sell abrem-se simultaneamente com um lote inicial de 0,1 e um nível estabelecido de t/p - order_profit;
2) ao fechar uma posição coloca-se novamente buy e sell, mas com um lote reduzido, etc.;
3) ao atingir um lucro geral igual ao my_profit, todas as posições fecham-se e tudo começa desde o início.
Se o lote se tornar igual a 0, o seguinte lote começará novamente a partir de 0,1, e assim por diante.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8315
Operações de arquivo sem restrições
Assim, as funções de operações de arquivos usam-se na biblioteca de sistema kernel32.dll e importamo-la para o conselheiro. O código é dado abaixo.moving average position system
Nesta edição, examinaremos um sistema de negociação chamado Moving Average Position System, desenvolvido por Andrey, leitor do nosso fórum. A estratégia utiliza apenas um indicador e um sistema combinado de gerenciamento de capital.
SymbolList fromSet
O script extrai a lista de símbolos a partir do arquivo *.set e salva-os no arquivo csv.SymbolList
O script esvazia todos os símbolos presentes na observação do mercado para o arquivo csv.