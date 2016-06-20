無料でロボットをダウンロードする方法を見る
エキスパートアドバイザは次のように動作します。
1) 0.1といったロット数にすれば同時に買いポジションと売りポジションを開きます。TPの初期設定はorder_profitです。
2) 1つのポジションが決済されるときに再び買いポジションと売りポジションを開きます（ただし、ロット数を減らす）。
3) 総利益がmy_profit値を超える場合、全てのポジションが一括で決済されます。
ロット数が0にならば、次のロット数は0.1から始まります。等々です。
バックテスト結果
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8315
