代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

х1 - MetaTrader 4EA

ЕВГЕНИЙ | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
5134
等级:
(5)
已发布:
qf1.mq4 (3.98 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
EA 工作在以下方式:
1)两笔交易量为 0.1 手的买卖仓位同时打开, 并设置指定止盈级别 - order_profit;
2)当一笔仓位平仓, 再次以递减的手术开买卖单, 如此往复;
3)当总盈利等于 my_profit, 所有仓位将被平仓, 一切再次开始。
如果出现手数等于 0, 则手术再次从 0.1 开始, 如此往复。


测试结果。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8315

无限制文件操作 无限制文件操作

文件操作函数使用了系统kernel32.dll 程序库。这是我们在 EA 里导入的程序库。代码附上。

移动均线仓位系统 移动均线仓位系统

在本期我们将查看名为移动均线仓位系统的策略, 由我们的论坛读者 Andrey 开发。策略仅使用一个指标, 且组合了资产管理系统。

SymbolList fromSet SymbolList fromSet

脚本从 *.set 文件里萃取品种的列表, 并将其保存为 csv 文件。

SymbolList SymbolList

脚本将市场观察窗口里的所有可用品种抽取到一个 csv 文件。