EA 工作在以下方式:
1)两笔交易量为 0.1 手的买卖仓位同时打开, 并设置指定止盈级别 - order_profit;
2)当一笔仓位平仓, 再次以递减的手术开买卖单, 如此往复;
3)当总盈利等于 my_profit, 所有仓位将被平仓, 一切再次开始。
如果出现手数等于 0, 则手术再次从 0.1 开始, 如此往复。
测试结果。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8315
无限制文件操作
文件操作函数使用了系统kernel32.dll 程序库。这是我们在 EA 里导入的程序库。代码附上。移动均线仓位系统
在本期我们将查看名为移动均线仓位系统的策略, 由我们的论坛读者 Andrey 开发。策略仅使用一个指标, 且组合了资产管理系统。
SymbolList fromSet
脚本从 *.set 文件里萃取品种的列表, 并将其保存为 csv 文件。SymbolList
脚本将市场观察窗口里的所有可用品种抽取到一个 csv 文件。