Данный советник работает следующим образом:

1) одновременно открывается две позиции buy и sell с начальным лотом 0,1 и установленным уровнем т/р - order_profit;

2) при закрытии одной позиции выставляется опять buy и sell но с уменьшенным лотом итд;

3) при достижении общего профита равному my_profit все открытые позиции закрываются и всё начинается сначала.

Если происходит так что лот становиться равным 0 то последующий лот начинается опять с 0,1 итд.



Результаты тестирования.