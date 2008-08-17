CodeBaseРазделы
х1 - эксперт для MetaTrader 4

Данный советник работает следующим образом:
1) одновременно открывается две позиции buy и sell с начальным лотом 0,1 и установленным уровнем т/р - order_profit;
2) при закрытии одной позиции выставляется опять buy и sell но с уменьшенным лотом итд;
3) при достижении общего профита равному my_profit все открытые позиции закрываются и всё начинается сначала.
Если происходит так что лот становиться равным 0 то последующий лот начинается опять с 0,1 итд.


