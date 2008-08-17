Смотри, как бесплатно скачать роботов
х1 - эксперт для MetaTrader 4
Данный советник работает следующим образом:
1) одновременно открывается две позиции buy и sell с начальным лотом 0,1 и установленным уровнем т/р - order_profit;
2) при закрытии одной позиции выставляется опять buy и sell но с уменьшенным лотом итд;
3) при достижении общего профита равному my_profit все открытые позиции закрываются и всё начинается сначала.
Если происходит так что лот становиться равным 0 то последующий лот начинается опять с 0,1 итд.
Fractal Levels
Очередная модификация фракталов по Б.Вильямсу.Fractal_Level_Xrust
Написан по просьбе одного трейдера, строит горизонтальные линии на уровне последнего фрактала,вверх, и вниз
CashMachine | 5 M | Скрытые пороги Stop Loss и Take Profit || EURUSD
Лот = 0.2, Вы можете поменять его на 0.1 или на любое значениеМодифицированный индикатор KDJ и автоматическая торговая система KDJ
Индикатор KDJ отключает кратковременные флуктуации. Он содержит параметр для настройки и повышения двух новых линий нидекса RSV: цена закрытия краткосрочной волатильности KDC: разница K-D , чтобы определить изменение ценовых трендов и открыть позиции.