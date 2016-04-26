MA a base de la regresión parabólica con las bandas de Bollinger.

ParMA BB



Comparación con LRMA (línea roja) en el mismo gráfico. Para la mejor demostración, las bandas de Bollinger han sido deshabilitadas.

Se puede ver que con el mismo tamaño de la selección (30), ParMA tiene el retardo más pequeño en comparación con LRMA

en los picos comparados en el gráfico de precios.



Observación para el código: en realidad, el cálculo de la regresión parabólica ha sido cogido a pie de la letra del libro de V.P. Dyakov titulado “Referencia sobre los algoritmos y programas en el lenguaje Basic para ordenadores personales” M. “Nauka”, 1987, y dejado sin cambió alguno para no complicar el código.