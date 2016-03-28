CodeBaseKategorien
Indikatoren

ParMA BB - Indikator für den MetaTrader 4

Alexandre
Ansichten:
837
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ParMA_BB.mq4 (6.41 KB) ansehen
Ein Vergleich mit dem LRMA (rote Linie) auf demselben Chart. Die Bollinger Bänder sind der Klarheit halber deaktiviert.





Man kann erkennen, bei gleicher Periodenlänge (30) passt der ParMA sich schneller an als der LRMA
bei vergleichbaren Kursbewegungen des Preischarts.

Eine Anmerkung zum Code: um genau zu sein, die Berechnung der 'Parabolic Regression' ist dargestellt in diesem Buch:

В.П. Дьяконов. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ. М., "Наука", 1987 (V.P. Dyakonov. Handbuch der Algorithmen und Programme für Computersprachen der Personalcomputer.)

übernommen ohne Änderungen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8289

