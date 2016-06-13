無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ボリンジャーバンドを用いる多項回帰に基づいて計算された移動平均です。
ParMA BB
同じチャート上にParMAとLRMA (赤い線) を比較することができます。簡単のために、ボリンジャーバンドが無効にされています。
同じ範囲（30）にParMAとLRMAを比較すれば、ParMAはLRMAより
遅延が小さいことが分かります。
参照: 多項回帰の計算式は
ブラディミル・ディヤコノブ氏の著「パソコンのためのBASICで書いたプログラムとアルゴリズムの参考書」から調べました。1971年、出版社: ナウカ出版。
簡単のために、特に変化を行いません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8289
