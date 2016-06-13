コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ParMA BB - MetaTrader 4のためのインディケータ

Alexandre | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
992
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ボリンジャーバンドを用いる多項回帰に基づいて計算された移動平均です。

ParMA BB


同じチャート上にParMAとLRMA (赤い線) を比較することができます。簡単のために、ボリンジャーバンドが無効にされています。





同じ範囲（30）にParMAとLRMAを比較すれば、ParMAはLRMAより
遅延が小さいことが分かります。

参照: 多項回帰の計算式は
ブラディミル・ディヤコノブ氏の著「パソコンのためのBASICで書いたプログラムとアルゴリズムの参考書」から調べました。1971年、出版社: ナウカ出版。
簡単のために、特に変化を行いません。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8289

DayOfWeek DayOfWeek

インディケータDayOfWeek

4TF Has Bar 4TF Has Bar

インディケータ4TF Has Bar

チャネルジグザグ チャネルジグザグ

インディケータZigZagのチャネル向け版です。チャネルの幅はプロパティに設定されます。

Ball Ball

ボリンジャーバンド系ツールです。