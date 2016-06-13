ボリンジャーバンドを用いる多項回帰に基づいて計算された移動平均です。

ParMA BB



同じチャート上にParMAとLRMA (赤い線) を比較することができます。簡単のために、ボリンジャーバンドが無効にされています。

同じ範囲（30）にParMAとLRMAを比較すれば、ParMAはLRMAより

遅延が小さいことが分かります。



参照: 多項回帰の計算式は

ブラディミル・ディヤコノブ氏の著「パソコンのためのBASICで書いたプログラムとアルゴリズムの参考書」から調べました。1971年、出版社: ナウカ出版。

簡単のために、特に変化を行いません。

