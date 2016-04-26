CodeBaseSecciones
al bolsillo
ZigZag de canal - indicador para MetaTrader 4

TheXpert
Visualizaciones:
1375
Ranking:
(10)
Publicado:
Actualizado:
Channel_ZZ.mq4 (10.84 KB)
Autor:

Tinytjan aka TheXpert

Autor de idea:

Xadviser aka Versumus

El ZZ se construye a base del principio de canales.

Si es necesario, también se puede dibujar los canales (por defecto, se dibujan).

Además, muestra algunos datos estadísticos: el ratio entre el largo de la sección y la sección anterior, y el largo de la sección (bajo el largo se entiende el alto en puntos del punto inferior al superior).



Observaciones:

  • A veces el indicador trabaja no muy bien visualmente, debido a la específica del método de construcción.
  • Si encuentran algunos fallos o errores, por favor, dejen sus comentarios aquí.
  • Si hay algunas sugerencias en cuanto a las mejoras, optimización, etc., también pueden dejar sus comentarios aquí o enviarme un email.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8291

