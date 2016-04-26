Autor:

Tinytjan aka TheXpert

Autor de idea:

Xadviser aka Versumus

El ZZ se construye a base del principio de canales.

Si es necesario, también se puede dibujar los canales (por defecto, se dibujan).

Además, muestra algunos datos estadísticos: el ratio entre el largo de la sección y la sección anterior, y el largo de la sección (bajo el largo se entiende el alto en puntos del punto inferior al superior).







Observaciones: