CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Ball - indicador para MetaTrader 4

Art | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1011
Ranking:
(6)
Publicado:
Ball.mq4 (5.39 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Las mismas Bandas de Bollinger... en una ventana separada, con desviaciones fraccionadas y la selección de métodos del calculo del precio y MA.

Ball

El original del código del indicador ha sido copiado “despiadadamente” de Bands.mq4 by MetaQuotes Software Corp., por lo que reciban un gran saludo.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8293

ZigZag de canal ZigZag de canal

Versión ZZ para los canales. El ancho del canal se especifica en las propiedades.

ParMA BB ParMA BB

MA a base de la regresión parabólica con las bandas de Bollinger.

MacdPatternTraderAll0.01. Tiempo y Martingale MacdPatternTraderAll0.01. Tiempo y Martingale

Nuevas posibilidades.

Función de autocorrelación Función de autocorrelación

función de autocorrelación