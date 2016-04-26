Mira cómo descargar robots gratis
Ball - indicador para MetaTrader 4
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Las mismas Bandas de Bollinger... en una ventana separada, con desviaciones fraccionadas y la selección de métodos del calculo del precio y MA.
Ball
El original del código del indicador ha sido copiado “despiadadamente” de Bands.mq4 by MetaQuotes Software Corp., por lo que reciban un gran saludo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8293
