Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ParMA BB - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6491
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
МА на основе параболической регрессии с полосами Боллинджера.
ParMA BB
Сравнение с LRMA (красная линия) на том же графике. Полосы Боллинджера отключены для наглядности.
Видно, что при одинаковом размере выборки (30) ParMA обладает меньшим запаздыванием по сравнению с LRMA
при сравнимых выбросах на ценовом графике.
Замечание по коду: собственно расчет параболической регрессии дословно взят из книги:
В.П. Дьяконов. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ. М., "Наука", 1987
и оставлен без изменений, чтобы не запутывать код.
при сравнимых выбросах на ценовом графике.
Замечание по коду: собственно расчет параболической регрессии дословно взят из книги:
В.П. Дьяконов. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ. М., "Наука", 1987
и оставлен без изменений, чтобы не запутывать код.
AMA Bands
AMA Перри Кауфмана с двойными полосами Боллинджера.Summary Report In Points
Скрипт для оценки истории сделок, загруженной в клиентский терминал. Оценка производится в пунктах.
Ball
Полосы Боллинджера.Kijun-Tenkan+
Рисует отдельно линии Киджун и Тенкан с прорисовкой вперед на заданное количество периодов.