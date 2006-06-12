МА на основе параболической регрессии с полосами Боллинджера.

ParMA BB



Сравнение с LRMA (красная линия) на том же графике. Полосы Боллинджера отключены для наглядности.

Видно, что при одинаковом размере выборки (30) ParMA обладает меньшим запаздыванием по сравнению с LRMA

при сравнимых выбросах на ценовом графике.



Замечание по коду: собственно расчет параболической регрессии дословно взят из книги:

В.П. Дьяконов. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ. М., "Наука", 1987

и оставлен без изменений, чтобы не запутывать код.

