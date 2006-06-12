CodeBaseРазделы
Индикаторы

ParMA BB - индикатор для MetaTrader 4

Alexandre
МА на основе параболической регрессии с полосами Боллинджера.

ParMA BB


Сравнение с LRMA (красная линия) на том же графике. Полосы Боллинджера отключены для наглядности.





Видно, что при одинаковом размере выборки (30) ParMA обладает меньшим запаздыванием по сравнению с LRMA
при сравнимых выбросах на ценовом графике.

Замечание по коду: собственно расчет параболической регрессии дословно взят из книги:
В.П. Дьяконов. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ. М., "Наука", 1987
и оставлен без изменений, чтобы не запутывать код.

