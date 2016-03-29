请观看如何免费下载自动交易
在抛物线回归基础上的均线, 并带有布林带。
在同一图表上有一条作为比较的 LRMA (红色线)。布林带的展示被禁用。
可以看到, 当选择相同的大小 (30), ParMA 比之 LRMA 略有延迟
