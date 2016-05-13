MA com base na regressão parabólica com bandas de Bollinger.

ParMA BB



Justaposição com LRMA (linha vermelha) no mesmo gráfico. As bandas de Bollinger estão desabilitadas para maior clareza.

Pode ser visto que, para o mesmo tamanho da amostra (30), possui um menor atraso em comparação com LRMA

quando no gráfico de preços existirem aumentos repentinos que sejam comparáveis.



Nota para o código: o cálculo real da regressão polinomial é tirado diretamente do livro:

Vladimir Pavlovich Díakonov. Manual de algoritmos e programas na linguagem Basic para computadores pessoais. М., "Nauka", 1987

e foi deixado inalterado a fim de não confundir o código.

