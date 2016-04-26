Mira cómo descargar robots gratis
4TF Has Bar - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 979
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
indicador 4TF Has Bar.
Parámetros:
extern int MaMetod =2; extern int MaPeriod=6; extern int MaMetod2 =3; extern int MaPeriod2=2; extern int BarWidth=0; extern color BarColorUp=Lime; extern color BarColorDown=Red; extern color TextColor=White; extern int MaxBars=500;
4TF Has Bar
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8287
