Indicadores

4TF Has Bar - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
indicador 4TF Has Bar.

Parámetros:

extern int MaMetod =2;
extern int MaPeriod=6;
extern int MaMetod2 =3;
extern int MaPeriod2=2;
extern int BarWidth=0;
extern color BarColorUp=Lime;
extern color BarColorDown=Red;
extern color TextColor=White;
extern int MaxBars=500;


4TF Has Bar

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8287

