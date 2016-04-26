CodeBaseSecciones
Indicadores

Xaos Patterns Explorer - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
948
Ranking:
(9)
Publicado:
XaosExplorer.mq4 (5.79 KB) ver
Indicador Xaos Patterns Explorer. ¡Pues, para el que entienda, será rico!

Parámetros:

extern int Separation=15;
extern int AlarmOn=false;
extern int SHOW_SIGNALS=true;
extern double indicator_lev1 =1.0010;  // I believe playing around with these constants 
extern double indicator_lev2= 0.999;   // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.


Xaos Patterns Explorer

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8285

