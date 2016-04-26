Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Xaos Patterns Explorer - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 948
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Xaos Patterns Explorer. ¡Pues, para el que entienda, será rico!
Parámetros:
extern int Separation=15; extern int AlarmOn=false; extern int SHOW_SIGNALS=true; extern double indicator_lev1 =1.0010; // I believe playing around with these constants extern double indicator_lev2= 0.999; // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.
Xaos Patterns Explorer
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8285
CCI_onMA_MAs
Versión mejorada del indicador CCI_onMA.CCI_onMA
Indicador CCI_onMA.
Xaos Explore Perky_Mod
Indicador modernizado XaosExplorer.4TF Has Bar
indicador 4TF Has Bar.