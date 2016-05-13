Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Xaos Patterns Explorer - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 870
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Xaos Patterns Explorer. Tipo, quem entende é quem vai tornar-se rico!
Parâmetros:
extern int Separation=15; extern int AlarmOn=false; extern int SHOW_SIGNALS=true; extern double indicator_lev1 =1.0010; // I believe playing around with these constants extern double indicator_lev2= 0.999; // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.
Xaos Patterns Explorer
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8285
CCI_onMA_MAs
Versão melhorada do indicdor CCI_onMA.AMA Bands
AMA de Perry Kaufman com bandas duplas de Bollinger.
Xaos Explore Perky_Mod
Indicador modernizado XaosExplorer.4TF Has Bar
Indicador 4TF Has Bar.