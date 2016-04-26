Mira cómo descargar robots gratis
CCI_onMA - indicador para MetaTrader 4
Indicador CCI_onMA.
Parámetros:
CCI_Period =14; CCI_Price =5; CCI_multiplier=0.3; //---- MaPeriod =14; MaMetod =0; MaPrice =5; //---- note_Price="0C 1O 2H 3L4Md 5Tp 6WghC: Md(HL/2)4,Tp(HLC/3)5,Wgh(HLCC/4)6"; MA_Method_="SMA0 EMA1 SMMA2 LWMA3";CCI_Period =14; CCI_Price =5; CCI_multiplier=0.3; //---- MaPeriod =14; MaMetod =0; MaPrice =5; //---- note_Price="0C 1O 2H 3L4Md 5Tp 6WghC: Md(HL/2)4,Tp(HLC/3)5,Wgh(HLCC/4)6"; MA_Method_="SMA0 EMA1 SMMA2 LWMA3";
CCI_onMA
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8283
