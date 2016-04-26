CodeBaseSecciones
CCI_onMA - indicador para MetaTrader 4

CCI_onMA.mq4 (2.73 KB)
Indicador CCI_onMA.

Parámetros:

CCI_Period =14;
CCI_Price =5;
CCI_multiplier=0.3;
//----
MaPeriod =14;
MaMetod =0;
MaPrice =5;
//----
note_Price="0C 1O 2H 3L4Md 5Tp 6WghC: Md(HL/2)4,Tp(HLC/3)5,Wgh(HLCC/4)6";
CCI_onMA

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8283

