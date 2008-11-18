代码库部分
Xaos Patterns Explorer - MetaTrader 4脚本

指标 Xaos Patterns Explorer。

参量:

extern int Separation=15;
extern int AlarmOn=false;
extern int SHOW_SIGNALS=true;
extern double indicator_lev1 =1.0010;  // I believe playing around with these constants 
extern double indicator_lev2= 0.999;   // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.


Xaos Patterns Explorer

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8285

