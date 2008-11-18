请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Xaos Patterns Explorer - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4818
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 Xaos Patterns Explorer。
参量:
extern int Separation=15; extern int AlarmOn=false; extern int SHOW_SIGNALS=true; extern double indicator_lev1 =1.0010; // I believe playing around with these constants extern double indicator_lev2= 0.999; // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.
Xaos Patterns Explorer
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8285
Moving Average
移动平均线(Moving Averages, MA)在一些时间周期内显示货币对的价格平均值。Lot_Volume
自动计算标准手份额并显示空间百分比。
DayOfWeek
指标 DayOfWeek.Daily Open-SR (Dosr)
在指定开仓中根据支撑/阻力交易.