無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Xaos Patterns Explorer - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 875
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Xaos Patterns Explorerと呼ばれるインジケータです。わかればお金持ちになることができます!
パラメータ:
extern int Separation=15; extern int AlarmOn=false; extern int SHOW_SIGNALS=true; extern double indicator_lev1 =1.0010; // I believe playing around with these constants extern double indicator_lev2= 0.999; // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.
Xaos Patterns Explorer
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8285
CCI_onMA_MAs
インディケータCCI_onMAの改良版です。CCI_onMA
インディケータCCI_onMA。
Xaos Explore Perky_Mod
インディケータXaosExplorerの改良版です。4TF Has Bar
インディケータ4TF Has Bar