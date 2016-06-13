コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Xaos Patterns Explorer - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
Xaos Patterns Explorerと呼ばれるインジケータです。わかればお金持ちになることができます!

パラメータ:

extern int Separation=15;
extern int AlarmOn=false;
extern int SHOW_SIGNALS=true;
extern double indicator_lev1 =1.0010;  // I believe playing around with these constants 
extern double indicator_lev2= 0.999;   // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.


Xaos Patterns Explorer

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8285

