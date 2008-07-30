CodeBaseРазделы
Xaos Patterns Explorer - индикатор для MetaTrader 4

7963
(9)
Индикатор Xaos Patterns Explorer. Типа кто поймёт, тот станет богатым!

Параметры:

extern int Separation=15;
extern int AlarmOn=false;
extern int SHOW_SIGNALS=true;
extern double indicator_lev1 =1.0010;  // I believe playing around with these constants 
extern double indicator_lev2= 0.999;   // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.


Xaos Patterns Explorer

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8285

CCI_onMA_MAs CCI_onMA_MAs

Улучшеная версия индикатора CCI_onMA.

Magnified Market Price Magnified Market Price

Показывает цену на графике. Простой в написании.

Автокорреляционная функция Автокорреляционная функция

автокорреляционная функция

MacdPatternTraderAll0.01. Время и мартингейл MacdPatternTraderAll0.01. Время и мартингейл

Новые возможности.