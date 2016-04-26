CodeBaseSecciones
CCI_onMA_MAs - indicador para MetaTrader 4

CCI_onMA_MAs.mq4 (3.83 KB) ver
Versión mejorada del indicador CCI_onMA.

Parámetros:

CCI_Period =14;
CCI_Price =5;
CCI_multiplier=0.3;
//----
MaPeriod =14;
MaMetod =0;
MaPrice =5;
//----
ShowMa1Typical =true;
ShowMa1Close =true;
ShowCCIonClose =true;


