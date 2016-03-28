CodeBaseKategorien
Indikatoren

Xaos Patterns Explorer - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor
822
(9)
Indikator Xaos Patterns Explorer. So'ne Art "Wenn ich's verstehe, werde ich reich"!

Parameter:

extern int Separation=15;
extern int AlarmOn=false;
extern int SHOW_SIGNALS=true;
extern double indicator_lev1 =1.0010;  // I believe playing around with these constants 
extern double indicator_lev2= 0.999;   // can make patterns appear more vivid as well as unvivid.


Xaos Patterns Explorer

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8285

