Verbesserte Version des CCI_onMA Indikator.

Parameter:

CCI_Period = 14 ; CCI_Price = 5 ; CCI_multiplier= 0.3 ; MaPeriod = 14 ; MaMetod = 0 ; MaPrice = 5 ; ShowMa1Typical = true ; ShowMa1Close = true ; ShowCCIonClose = true ;





CCI_onMA_MAs

