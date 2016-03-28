CodeBaseKategorien
Indikatoren

CCI_onMA_MAs - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
922
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Verbesserte Version des CCI_onMA Indikator.

Parameter:

CCI_Period =14;
CCI_Price =5;
CCI_multiplier=0.3;
//----
MaPeriod =14;
MaMetod =0;
MaPrice =5;
//----
ShowMa1Typical =true;
ShowMa1Close =true;
ShowCCIonClose =true;


CCI_onMA_MAs

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8284

