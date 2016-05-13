CodeBaseSeções
Indicadores

CCI_onMA_MAs - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Versão melhorada do indicdor CCI_onMA.

Parâmetros:

CCI_Period =14;
CCI_Price =5;
CCI_multiplier=0.3;
//----
MaPeriod =14;
MaMetod =0;
MaPrice =5;
//----
ShowMa1Typical =true;
ShowMa1Close =true;
ShowCCIonClose =true;


CCI_onMA_MAs

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8284

