CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CCI_onMA_MAs - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6393
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Улучшеная версия индикатора CCI_onMA.

Параметры:

CCI_Period =14;
CCI_Price =5;
CCI_multiplier=0.3;
//----
MaPeriod =14;
MaMetod =0;
MaPrice =5;
//----
ShowMa1Typical =true;
ShowMa1Close =true;
ShowCCIonClose =true;


CCI_onMA_MAs

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8284

Magnified Market Price Magnified Market Price

Показывает цену на графике. Простой в написании.

Советник Trix Советник Trix

Данный эксперт основан на индикаторе Trix, созданном raff1410

Xaos Patterns Explorer Xaos Patterns Explorer

Индикатор Xaos Patterns Explorer. Еще один вариант Моментума.

Автокорреляционная функция Автокорреляционная функция

автокорреляционная функция