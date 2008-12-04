请观看如何免费下载自动交易
指标 CCI_onMA的升级版.
参量:
CCI_Period =14; CCI_Price =5; CCI_multiplier=0.3; //---- MaPeriod =14; MaMetod =0; MaPrice =5; //---- ShowMa1Typical =true; ShowMa1Close =true; ShowCCIonClose =true;
CCI_onMA_MAs
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8284
