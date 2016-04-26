CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AMA Bands - indicador para MetaTrader 4

Alexandre | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1254
Ranking:
(16)
Publicado:
AMA_Bands.mq4 (7.45 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La idea del indicador ha sido inspirada gracias al artículo: B. Shlossberg. Bollinger bamds at Forex, “Forex Magazine", №75/26, julio de 2005. En comparación con el código original (WellxAMA), el cálculo de АМА está escrito como el cálculo del valor de salida del integrador adaptable (por cierto, de aquí procede el nombre “media móvil exponencial”), lo que permite recalcular sólo la penúltima y la última barra, o sólo la última. Las flechas en el gráfico representan las señales. Su sentido es la primera AMA derivada en el único período de tiempo.

AMA Bands

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8282

Spread swap Spread swap

El indicador muestra spread y swap.

Magnified Market Price Magnified Market Price

Muestra el precio en el gráfico. Es sencillo en la escritura.

CCI_onMA CCI_onMA

Indicador CCI_onMA.

CCI_onMA_MAs CCI_onMA_MAs

Versión mejorada del indicador CCI_onMA.