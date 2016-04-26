La idea del indicador ha sido inspirada gracias al artículo: B. Shlossberg. Bollinger bamds at Forex, “Forex Magazine", №75/26, julio de 2005. En comparación con el código original (WellxAMA), el cálculo de АМА está escrito como el cálculo del valor de salida del integrador adaptable (por cierto, de aquí procede el nombre “media móvil exponencial”), lo que permite recalcular sólo la penúltima y la última barra, o sólo la última. Las flechas en el gráfico representan las señales. Su sentido es la primera AMA derivada en el único período de tiempo.

AMA Bands

