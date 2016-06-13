無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CCI_onMA_MAs - MetaTrader 4のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータCCI_onMAの改良版です。
パラメータ:
CCI_Period =14; CCI_Price =5; CCI_multiplier=0.3; //---- MaPeriod =14; MaMetod =0; MaPrice =5; //---- ShowMa1Typical =true; ShowMa1Close =true; ShowCCIonClose =true;
CCI_onMA_MAs
Xaos Patterns Explorer
Xaos Patterns Explorerと呼ばれるインジケータです。モメンタムのもう一つのバージョンです。Xaos Explore Perky_Mod
インディケータXaosExplorerの改良版です。