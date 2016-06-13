コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CCI_onMA_MAs - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1084
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータCCI_onMAの改良版です。

パラメータ:

CCI_Period =14;
CCI_Price =5;
CCI_multiplier=0.3;
//----
MaPeriod =14;
MaMetod =0;
MaPrice =5;
//----
ShowMa1Typical =true;
ShowMa1Close =true;
ShowCCIonClose =true;


CCI_onMA_MAs

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8284

CCI_onMA CCI_onMA

インディケータCCI_onMA。

AMA Bands AMA Bands

2倍のボリンジャーバンドを持つカウフマンの適応移動平均です。

Xaos Patterns Explorer Xaos Patterns Explorer

Xaos Patterns Explorerと呼ばれるインジケータです。モメンタムのもう一つのバージョンです。

Xaos Explore Perky_Mod Xaos Explore Perky_Mod

インディケータXaosExplorerの改良版です。