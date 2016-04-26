Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Magnified Market Price - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1645
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Muestra el precio en el gráfico. Es sencillo en la escritura.
Parámetros:
note1="Change font colors automatically? True = Yes"; Bid_Ask_Colors=True; note2="Default Font Color"; FontColor=Black; note3="Font Size"; FontSize=24; note4="Font Type"; FontType="Comic Sans MS"; note5="Display the price in what corner?"; note6="Upper left=0; Upper right=1"; note7="Lower left=2; Lower right=3"; WhatCorner=2;
Magnified Market Price
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8280
cam_H4_Historical_V4
Indicador modificado de Camarilla dt Historical.DT-Pirsonq4
Indicador DT-Pirsonq4.
Spread swap
El indicador muestra spread y swap.AMA Bands
AMA de Perry Kaufman con bandas dobles de Bollinger.