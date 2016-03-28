CodeBaseKategorien
AMA Bands - Indikator für den MetaTrader 4

Die Idee ist beschrieben im Artikel: B. Shlossberg. "Bollinger Bänder für Forex", "Forex Magazine", №75/26, July 2005. Im Unterschied zum original Code (WellxAMA) wird hier der AMA aus einem sich anpassenden Summanden (daher kommt die Bezeichnung exponentiell gleitender Durchschnitt) berechnet, der uns erlaubt, nur die beiden letzten Werte für die Neuberechnung verwenden zu müssen. Die Pfeile auf dem Chart kennzeichnen Handelssignale. Sie resultieren aus dem Steigungsverhalten des AMA auf einem einzelnen Zeitrahmen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8282

