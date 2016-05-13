CodeBaseSeções
AMA Bands - indicador para MetaTrader 4

A ideia do indicador é inspirada pelo artigo: B. Schlossberg. Bandas de Bollinger no Forex, "Forex Magazine", №75/26, julho de 2005. Em comparação com o código original (WellxAMA) o cálculo da AMA está escrito como cálculo do valor de saída do integrador adaptativo (por acaso, daí o nome "EMA") que permite que você recalcule apenas a penúltima e última barra (ou apenas a última). As setas no gráfico indicam os sinais. O seu significado é 1ª derivada da AMA em um único timeframe.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8282

