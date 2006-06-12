CodeBaseРазделы
AMA Bands - индикатор для MetaTrader 4

Идея индикатора навеяна статьей: Б. Шлоссберг. Полосы Боллинджера на Форекс, "Forex Magazine", №75/26, июль 2005. По сравнению с оригинальным кодом (WellxAMA) расчет АМА записан как расчет выходного значения адаптивного интегратора (кстати, отсюда и происходит название "экспоненциальная скользящая средняя"), что позволяет пересчитывать лишь предпоследний и последний бар, либо только последний. Стрелочки на графике означают сигналы. Их смысл - 1-я производная АМА на единичном тайм-фрейме.

