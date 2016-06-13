コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AMA Bands - MetaTrader 4のためのインディケータ

Alexandre | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1949
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ボリス・シュロスバーグの記事「FXのボリンジャーバンド」（FOREX MAGAZINE第75号）をご覧ください。元のソースコードのWellxAMAに比してAMAの計算が適応積分器の出力値によります（それで、適応型移動平均と呼ばれる）。これは、最後の足と最後から2番目の足だけを再計算させます。矢印によりシグナルが表示されます。1期間分の時間軸で1つ目のАМАを示します。

AMA Bands

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8282

