此想法在文章里称为: 施洛斯伯格。"外汇期刊", No.75/26, 2005 年 7 月。(B. 施洛斯伯格。外汇里的布林带, "外汇期刊", No.75/26, 2005 年 7 月)。与源代码相比较 (WellxAMA), AMA 的计算作为自适应积分器的输出值计算 (顺便说, 它是指数均线数值的来源), 可令我们仅需重新计算最后和下一次最后的柱线, 或只是最后一根。图表上的箭头表示信号。它们的感觉是在单一时间帧上的第一个 AMA 衍生品。

