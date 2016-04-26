Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MACD with crossing - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1560
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador MACD with crossing.
Parámetros:
FastEMA=12;
SlowEMA=26;
SignalSMA=9;
MACD with crossing
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8267
CycleIdentifier
Indicador CycleIdentifier.SSL_channel_chart_alert
Indicador SSL_channel_chart_alert.
SuperTrend
El indicador SuperTrend разработан para MetaTrader 4 se basa en la versión de ProRealTime.DoubleCCI_Woodies
Dos CCI con las barras de la tendencia en colores