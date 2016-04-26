CodeBaseSecciones
MACD with crossing - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Indicador MACD with crossing.

Parámetros:

FastEMA=12;
SlowEMA=26;
SignalSMA=9;


MACD with crossing

