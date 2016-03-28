CodeBaseKategorien
MACD with crossing - Indikator für den MetaTrader 4

Indikator MACD with crossing.

Parameter:

FastEMA=12;
SlowEMA=26;
SignalSMA=9;


MACD with crossing

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8267

