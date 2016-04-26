Mira cómo descargar robots gratis
CycleIdentifier - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1219
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Indicador CycleIdentifier.
Parámetros:
PriceActionFilter=1;
Length=3;
MajorCycleStrength=4;
UseCycleFilter=false;
UseFilterSMAorRSI=1;
FilterStrengthSMA=12;
FilterStrengthRSI=21;
CycleIdentifier
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8266
