Индикаторы

MACD with crossing - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор MACD with crossing.

Параметры:

FastEMA=12;
SlowEMA=26;
SignalSMA=9;


MACD with crossing

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8267

