MACD with crossing - индикатор для MetaTrader 4
- 6452
Индикатор MACD with crossing.
Параметры:
FastEMA=12;
SlowEMA=26;
SignalSMA=9;
MACD with crossing
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8267
