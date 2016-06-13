コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MACD with crossing - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータMACD with crossing

パラメータ:

FastEMA=12;
SlowEMA=26;
SignalSMA=9;


MACD with crossing

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8267

