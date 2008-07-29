请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MACD with crossing - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 10113
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标MACD with crossing.
参量:
FastEMA=12;
SlowEMA=26;
SignalSMA=9;
MACD with crossing
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8267
