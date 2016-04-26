CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SSL_channel_chart_alert - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
889
Ranking:
(9)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador SSL_channel_chart_alert.

Parámetros:

Lb =10;
alertsOn =false;
alertsMessage=true;
alertsSound =false;
alertsEmail =false;


SSL_channel_chart_alert

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8265

SummaryReport SummaryReport

Un conjunto de funciones para calcular los resultados de la optimización.

Ma_Parabolic_Alert_2 Ma_Parabolic_Alert_2

Indicador Parabolic con la señal.

CycleIdentifier CycleIdentifier

Indicador CycleIdentifier.

MACD with crossing MACD with crossing

Indicador MACD with crossing.