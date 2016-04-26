Mira cómo descargar robots gratis
SuperTrend - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 9190
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Este indicador SuperTrend se basa en el indicador absolutamente igual en ProRealTime. Tiene los mismos parámetros: El número de períodos y Multiplicador. Funciona de la misma manera.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8268
