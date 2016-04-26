CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SuperTrend - indicador para MetaTrader 4

Jason Robinson | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
9190
Ranking:
(39)
Publicado:
SuperTrend.mq4 (4.22 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador SuperTrend se basa en el indicador absolutamente igual en ProRealTime. Tiene los mismos parámetros: El número de períodos y Multiplicador. Funciona de la misma manera.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8268

MACD with crossing MACD with crossing

Indicador MACD with crossing.

CycleIdentifier CycleIdentifier

Indicador CycleIdentifier.

DoubleCCI_Woodies DoubleCCI_Woodies

Dos CCI con las barras de la tendencia en colores

Summary Report In Points Summary Report In Points

Sccript para evaluar el historial de operaciones en el terminal de cliente. La evaluación se realiza en puntos.