CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MACD with crossing - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1133
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador MACD with crossing.

Parâmetros:

FastEMA=12;
SlowEMA=26;
SignalSMA=9;


MACD with crossing

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8267

CycleIdentifier CycleIdentifier

Indicador CycleIdentifier.

SSL_channel_chart_alert SSL_channel_chart_alert

Indicador SSL_channel_chart_alert.

SuperTrend SuperTrend

Indicador SuperTrend desenvolvido para a MetaTrader 4, baseado na versão ProRealTime.

DoubleCCI_Woodies DoubleCCI_Woodies

Dois CCI com barras de tendência coloridas