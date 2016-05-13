Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MACD with crossing - indicador para MetaTrader 4
- 1133
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Indicador MACD with crossing.
Parâmetros:
FastEMA=12;
SlowEMA=26;
SignalSMA=9;
MACD with crossing
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8267
